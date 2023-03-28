«Денвер» переиграл «Филадельфию» без Эмбиида и Хардена, Йокич оформил трипл-дабл

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Юта Джаз» принимала «Финикс Санз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 116:111.

Очередной трипл-дабл оформил двукратный MVP сербский центровой Никола Йокич. На его счету 25 очков, 17 подборов и 12 результативных передач. Также хорошую игру показал американский разыгрывающий Джамал Маррей. Он набрал 19 очков, сделал четыре подбора и семь передач.

В отсутствие лидеров самым результативным игроком гостей стал защитник Тайриз Макси. На его счету 29 очков, пять подборов и пять передач. Джоэл Эмбиид пропустил этот матч из-за повреждения икроножной мышцы, а Джеймс Харден — из-за травмы стопы.