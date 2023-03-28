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«Денвер» переиграл «Филадельфию» без Эмбиида и Хардена, Йокич оформил трипл-дабл

«Денвер» переиграл «Филадельфию» без Эмбиида и Хардена, Йокич оформил трипл-дабл
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Юта Джаз» принимала «Финикс Санз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 116:111.

Очередной трипл-дабл оформил двукратный MVP сербский центровой Никола Йокич. На его счету 25 очков, 17 подборов и 12 результативных передач. Также хорошую игру показал американский разыгрывающий Джамал Маррей. Он набрал 19 очков, сделал четыре подбора и семь передач.

В отсутствие лидеров самым результативным игроком гостей стал защитник Тайриз Макси. На его счету 29 очков, пять подборов и пять передач. Джоэл Эмбиид пропустил этот матч из-за повреждения икроножной мышцы, а Джеймс Харден — из-за травмы стопы.

НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2023, вторник. 04:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
116 : 111
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Денвер Наггетс: Йокич - 25, Маррей - 19, Браун - 18, Портер - 15, Гордон - 12, Браун - 8, Грин - 8, Ннаджи - 6, Колдуэлл-Поуп - 5, Брайант, Гиллеспи, Джексон, Джордан, Смит, Уайт, Уотсон, Чанчар
Филадельфия Сиксерс: Макси - 29, Рид - 16, Харрис - 16, Макдэниелс - 14, Ньянг - 8, Хаус - 8, Мелтон - 7, Коркмаз - 6, Харрелл - 3, Милтон - 2, Спрингер - 2, Дедмон, Кинг, Маккланг, Такер, Харден, Эмбиид
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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