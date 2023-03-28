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Уэстбрук показал жест покачивания ребёнка после попадания с сопротивлением Беверли. Видео

Уэстбрук показал жест покачивания ребёнка после попадания с сопротивлением Беверли. Видео
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» проходит очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимает «Чикаго Буллз». На момент публикации новости в матче перерыв, побеждают хозяева со счётом 62:55.

НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2023, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
124 : 112
Чикаго Буллз
Чикаго
Лос-Анджелес Клипперс: Батюм - 24, Гордон - 22, Леонард - 22, Хиланд - 13, Уэстбрук - 12, Зубац - 11, Пламли - 10, Мэнн - 8, Диабате - 2, Бостон, Джордж, Ковингтон, Коффи, Моррис, Мун, Пауэлл, Престон
Чикаго Буллз: Лавин - 23, Дерозан - 21, Вучевич - 20, Уильямс - 16, Драммонд - 11, Беверли - 9, Уайт - 7, Джонс - 3, Терри - 2, Болл, Грин, Джонс, Досунму, Карузо, Льюис, Симонович, Тэйлор
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В самом начале встречи девятикратный участник Матчей всех звёзд НБА американский разыгрывающий Расселл Уэстбрук показал провоцирующий жест защитнику «Буллз» Патрику Беверли после того, как забросил через него с фолом двухочковый.

Напомним, оба игрока долго время враждовали на площадках на протяжении многих лет. Патрик и Расселл начинали сезон в «Лейкерс», а в феврале этого года были обменяны.

Видео можно посмотреть на канале Chaz Nba в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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