Уэстбрук показал жест покачивания ребёнка после попадания с сопротивлением Беверли. Видео

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» проходит очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимает «Чикаго Буллз». На момент публикации новости в матче перерыв, побеждают хозяева со счётом 62:55.

В самом начале встречи девятикратный участник Матчей всех звёзд НБА американский разыгрывающий Расселл Уэстбрук показал провоцирующий жест защитнику «Буллз» Патрику Беверли после того, как забросил через него с фолом двухочковый.

Напомним, оба игрока долго время враждовали на площадках на протяжении многих лет. Патрик и Расселл начинали сезон в «Лейкерс», а в феврале этого года были обменяны.

Видео можно посмотреть на канале Chaz Nba в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.