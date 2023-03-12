«Будущий член Зала славы». Пол Джордж — о Расселле Уэстбруке

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Лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж положительно высказался о партнёре по команде в лице разыгрывающего Расселла Уэстбрука.

«Он — будущий член Зала славы. Один из лучших разыгрывающих в истории. Не назову другого игрока, которого можно было бы сравнить с Расселлом», — приводит слова Джорджа клубный обозреватель Томер Азарли.

Напомним, 34-летний баскетболист заключил контракт с «Клипперс». Ранее «Юта Джаз» получила права на Уэстбрука от «Лос-Анджелес Лейкерс» перед дедлайном Национальной баскетбольной ассоциации в результате трёхстороннего обмена с «Миннесотой Тимбервулвз».

«Лос-Анджелес Клипперс» занимает пятое место в Западной конференции с 36 победами при 33 поражениях. Следующую игру «парусники» проведут с «Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке 16 марта (5:00 мск).

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Расселл Уэстбрук показал, как проводит отпуск: