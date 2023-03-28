«Миннесота» переиграла «Сакраменто», несмотря на 53 очка от Фокса и Сабониса

В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 119:115.

Самым результативным игроком встречи стал американский разыгрывающий хозяев Де`Аарон Фокс. На его счету сегодня 29 очков, четыре подбора и шесть результативных передач. Литовский центровой Домантас Сабонис оформил дабл-дабл: 24 очка и 10 подборов. Также хорошую игру провёл форвард Харрисон Барнс, в его активе 19 очков.

В составе «Миннесоты» целых семь игроков набрали 14 очков или более: Энтони Эдвардс (17), Джэйлен Макдэниелс (20), Джэйлен Ноуэлл (14), Кайл Андерсон (15), Майк Конли (16), Наз Рид (18) и Руди Гобер (16).