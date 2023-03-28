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«Миннесота» переиграла «Сакраменто», несмотря на 53 очка от Фокса и Сабониса

«Миннесота» переиграла «Сакраменто», несмотря на 53 очка от Фокса и Сабониса
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В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 119:115.

Самым результативным игроком встречи стал американский разыгрывающий хозяев Де`Аарон Фокс. На его счету сегодня 29 очков, четыре подбора и шесть результативных передач. Литовский центровой Домантас Сабонис оформил дабл-дабл: 24 очка и 10 подборов. Также хорошую игру провёл форвард Харрисон Барнс, в его активе 19 очков.

В составе «Миннесоты» целых семь игроков набрали 14 очков или более: Энтони Эдвардс (17), Джэйлен Макдэниелс (20), Джэйлен Ноуэлл (14), Кайл Андерсон (15), Майк Конли (16), Наз Рид (18) и Руди Гобер (16).

НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2023, вторник. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
115 : 119
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сакраменто Кингз: Фокс - 29, Сабонис - 24, Барнс - 19, Хаертер - 13, Монк - 12, Лайлз - 5, Лень - 4, Митчелл - 4, Мюррэй - 3, Эдвардс - 2, Деллаведова, Дозьер, Дэвис, Кета, Мету, Холмс, Эллис
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 20, Рид - 18, Эдвардс - 17, Гобер - 16, Конли - 16, Андерсон - 15, Ноуэлл - 14, Маклафлин - 3, Александер-Уолкер, Гарза, Майнотт, Мур Мл., Найт, Принс, Райан, Риверс, Таунс
Кто победит в основное время?
П1
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