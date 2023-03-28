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68 очков от Леонарда, Гордона и Батюма помогли «Клипперс» обыграть «Буллз»

68 очков от Леонарда, Гордона и Батюма помогли «Клипперс» обыграть «Буллз»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 124:112.

Самым результативным игроком встречи стал французский форвард «Клипперс» Николя Батюм. На его счету 24 очка, три подбора и пять результативных передач. Лидер команды из Лос-Анджелеса двукратный чемпион НБА Кавай Леонард отметился 22-я очками, семью подборами и шестью ассистами. Также хорошую игру в нападении показал Эрик Гордон — 22 очка.

У «Чикаго» тоже три баскетболиста набрали более 20 очков. Зак Лавин набрал 23 очка, пять подборов и три ассиста. Черногорский центровой Никола Вучевич заработал 20 очков, семь подборов и пять передач. Демар Дерозан закончил встречу с 21 очком, пятью подборами и восемью передачами.

НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2023, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
124 : 112
Чикаго Буллз
Чикаго
Лос-Анджелес Клипперс: Батюм - 24, Гордон - 22, Леонард - 22, Хиланд - 13, Уэстбрук - 12, Зубац - 11, Пламли - 10, Мэнн - 8, Диабате - 2, Бостон, Джордж, Ковингтон, Коффи, Моррис, Мун, Пауэлл, Престон
Чикаго Буллз: Лавин - 23, Дерозан - 21, Вучевич - 20, Уильямс - 16, Драммонд - 11, Беверли - 9, Уайт - 7, Джонс - 3, Терри - 2, Болл, Грин, Джонс, Досунму, Карузо, Льюис, Симонович, Тэйлор
Кто победит в основное время?
П1
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