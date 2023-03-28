68 очков от Леонарда, Гордона и Батюма помогли «Клипперс» обыграть «Буллз»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 124:112.
Самым результативным игроком встречи стал французский форвард «Клипперс» Николя Батюм. На его счету 24 очка, три подбора и пять результативных передач. Лидер команды из Лос-Анджелеса двукратный чемпион НБА Кавай Леонард отметился 22-я очками, семью подборами и шестью ассистами. Также хорошую игру в нападении показал Эрик Гордон — 22 очка.
У «Чикаго» тоже три баскетболиста набрали более 20 очков. Зак Лавин набрал 23 очка, пять подборов и три ассиста. Черногорский центровой Никола Вучевич заработал 20 очков, семь подборов и пять передач. Демар Дерозан закончил встречу с 21 очком, пятью подборами и восемью передачами.
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