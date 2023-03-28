Результаты всех матчей НБА 28 марта, турнирная таблица

28 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно восемь матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Индиана Пэйсерс» – «Даллас Маверикс» – 104:127.
«Детройт Пистонс» – «Милуоки Бакс» – 117:126.
«Нью-Йорк Никс» – «Хьюстон Рокетс» – 137:115.
«Юта Джаз» – «Финикс Санз» – 103:117.
«Денвер Наггетс» – «Филадельфия Сиксерс» – 116:111.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 90:124.
«Сакраменто Кингз» – «Миннесота Тимбервулвз» – 115:119.
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Чикаго Буллз» – 124:112.
Одним из ярчайших выступлений дня стоит считать игру разыгрывающего «Никс» Иммануэля Куикли. Он набрал рекордные для себя 40 очков и девять результативных передач. Очередной монструозный трипл-дабл набрал сербский центровой Никола Йокич: 25 очков, 17 подборов и 12 передач.
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