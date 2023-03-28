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Полиция расследует инцидент с участием Брэдли Била

Полиция расследует инцидент с участием Брэдли Била
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Полиция расследует случай с участием атакующего защитника «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била. Баскетболист обвиняется в нанесении побоев фанату после того, как тот обвинил защитника в проигрыше денег из-за ставок. Об этом сообщает TMZ Sports.

Напомним, Бил якобы сбил с болельщика шляпу после того, как фанат крикнул: «Я потерял из-за тебя $ 1300, ты козёл!». Бил посчитал, что комментарий был неуважительным, и сказал фанату: «Оставь себе бакс. Мне плевать на все твои ставки и пари, брат. Я не для этого играю в баскетбол».

После этого предполагаемая жертва связалась с полицией, и на следующий день фанат сообщил им, что Бил ударил его по голове, когда хлопнул по кепке. Полицейские приняли заявление о нанесении побоев и начали расследование.

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