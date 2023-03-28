Баскетболистки УГМК и МБА прошли в полуфинал чемпионата России

Сегодня определились первые участники полуфиналов Премьер-лиги чемпионата России. Ими стали баскетболистки екатеринбургского УГМК и московской МБА.
В Красноярске УГМК одержал победу в ответном матче четвертьфинальной серии плей-офф Премьер-лиги чемпионата России с местным «Енисеем» со счётом 74:63. Клуб из Екатеринбурга выиграл серию с сухим счётом – 2-0 и вышел в полуфинал турнира, где сыграет с победителем четвертьфинальной пары «Надежда» — «Самара».
МБА в Москве с разгромным счётом выиграла во втором матче четвертьфинальной серии с командой «Спартак энд К» (Видное) — 79:46. Баскетболистки МБА в полуфинале сыграют с победителем пары «Динамо» (Курск) — «Ника» (Сыктывкар).
УГМК и МБА осталось дождаться победителей из двух оставшихся пар, где счёт после двух встреч равный: «Надежда» — «Самара» и «Динамо» (Курск) — «Ника» (Сыктывкар).
- 28 марта 2023
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