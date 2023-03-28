Остин Ривз высказался о своём сравнении с Алексом Карузо

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз прокомментировал многочисленные сравнения со звёздным баскетболистом «Чикаго Буллз» Алексом Карузо. Игрок «Лейкерс» высказал мнение, что они с Карузо абсолютно разные игроки.
«Мы абсолютно разные игроки, но мы играли за «Лейкерс», и мы белые», — сказал Ривз.
Напомним, Алекс Карузо выступал за калифорнийскую команду на протяжении четырёх сезонов.
В конце лета 2021 года Ривз подписал двусторонний контракт с «Лейкерс», который затем был преобразован в полноценный контракт. Поскольку он продолжал проявлять себя, Ривз добился значительного увеличения количества минут. К концу прошлого сезона он принял участие в 61 матче. За это время он набирал в среднем 7,3 очка при 45,9% точности бросков, играя по 23,2 минуты за встречу.
- 28 марта 2023
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