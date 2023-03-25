«Каждый, кто говорит, что играет не ради денег, лжёт». Ривз — о своём будущем в «Лейкерс»
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Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высказался о своём будущем в калифорнийском клубе.
«Я бы хотел остаться в «Лейкерс», но НБА – это бизнес. И очевидно, что я хочу зарабатывать как можно больше и неважно где. Каждый, кто говорит, что играет не ради денег, лжёт», — сказал Ривз в подкасте Point Forward.
Ранее появились слухи о том, что Ривз получит не более $ 50 млн за будущий контракт с «Лейкерс».
Напомним, 20 марта Ривз набрал 35 очков, сделал шесть подборов и столько же передач в матче с «Орландо», чем вызвал восхищение у его звёздного одноклубника Леброна Джеймса, который впоследствии расхвалил Остина в соцсетях.
В 56 играх текущего сезона НБА на счету 24-летнего игрока 12,3 очков, 3,0 подборов и 3,1 передач в среднем за матч.
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