«Каждый, кто говорит, что играет не ради денег, лжёт». Ривз — о своём будущем в «Лейкерс»

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высказался о своём будущем в калифорнийском клубе.

«Я бы хотел остаться в «Лейкерс», но НБА – это бизнес. И очевидно, что я хочу зарабатывать как можно больше и неважно где. Каждый, кто говорит, что играет не ради денег, лжёт», — сказал Ривз в подкасте Point Forward.

Ранее появились слухи о том, что Ривз получит не более $ 50 млн за будущий контракт с «Лейкерс».

Напомним, 20 марта Ривз набрал 35 очков, сделал шесть подборов и столько же передач в матче с «Орландо», чем вызвал восхищение у его звёздного одноклубника Леброна Джеймса, который впоследствии расхвалил Остина в соцсетях.

В 56 играх текущего сезона НБА на счету 24-летнего игрока 12,3 очков, 3,0 подборов и 3,1 передач в среднем за матч.