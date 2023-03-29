Алекс Родригес и Марк Лори выкупили 40% акций «Миннесоты Тимбервулвз»
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Бывший игрок МЛБ и бейсболист Алекс Родригес и предприниматель Марк Лори внесли второй запланированный платёж в размере $ 290 млн, в результате которого к ним перешли 40% акций баскетбольного клуба «Миннесота Тимбервулвз». Им предстоит сделать ещё один платёж, прежде чем они станут мажоритарными собственниками. Об этом рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания.
В настоящий момент «Миннесота» занимает седьмое место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации Западной конференции. Игроки «Тимбервулвз» одержали 39 побед и потерпели 37 поражений. Лидером конференции является «Денвер Наггетс» (51 победа – 24 поражения).
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