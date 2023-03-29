Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Названа команда, куда в межсезонье может перейти Дэмьен Лиллард

Обозреватель ESPN и радиоведущий Фрэнк Изола рассказал, что звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард в межсезонье может перейти в «Майами Хит».

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.

«Портленд» в настоящий момент занимает 13-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции (32 победы – 43 поражения). «Майами» сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице НБА Восточной конференции (40 побед – 36 поражений).

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?

Ранее о возможном уходе Лилларда из «Портленда» высказался известный инсайдер Шэмс Чарания.