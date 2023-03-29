Названа команда, куда в межсезонье может перейти Дэмьен Лиллард
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Обозреватель ESPN и радиоведущий Фрэнк Изола рассказал, что звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард в межсезонье может перейти в «Майами Хит».
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.
«Портленд» в настоящий момент занимает 13-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции (32 победы – 43 поражения). «Майами» сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице НБА Восточной конференции (40 побед – 36 поражений).
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
Ранее о возможном уходе Лилларда из «Портленда» высказался известный инсайдер Шэмс Чарания.
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