Шэмс Чарания — о Дэмьене Лилларде: в межсезонье возможны разговоры по поводу обмена

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард может покинуть команду по окончании нынешнего сезона НБА. Об этом рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания.

«Следует задаться вопросом, проведёт ли он ещё один матч за «Портленд Трэйл Блэйзерс». Ожидаю, что в межсезонье возможны разговоры по поводу обмена разыгрывающего», — сказал Чарания на канале FanDuel в YouTube.

В нынешнем сезоне Дэмьен Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.

«Портленд» в настоящий момент занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции (32 победы – 43 поражения).

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