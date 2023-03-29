Экс-разыгрывающую сборной России Хэммон, Поповича и ещё 4 игроков включат в Зал славы НБА

Известные бывшие игроки НБА Дуэйн Уэйд, Дирк Новицки, Пау Газоль и Тони Паркер будут включены в Зал славы Национальной баскетбольной ассоциации. Кроме того, в Зал славы войдут бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года в составе сборной России Бекки Хэммон, а также авторитетный тренер Грег Попович. Об этом у себя в социальных сетях рассказал инсайдер Эдриан Войнаровски.

Официально список новых членов Зала славы НБА будет представлен 1 апреля во время «Финала четырёх» NCAA в Хьюстоне (США), а торжественная церемония пройдёт 12 августа в Спрингфилде (Массачусетс, США), где располагается Зал славы.

Официально Зал славы НБА называется Зал славы баскетбола имени Нейсмита. В него включают самых ярких звёзд баскетбола.

«Даллас» провёл церемонию открытия статуи Дирку Новицки: