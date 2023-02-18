Газоль, Новицки и Уэйд оказались в списке претендентов на попадание в Зал славы баскетбола

Чемпион НБА немецкий форвард Дирк Новцки, трёхкратный чемпион НБА американский защитник Дуэйн Уэйд, двукратный чемпион НБА Пау Газоль и легендарный тренер «Сан-Антонио Спёрз» Грег Попович возглавили список претендентов на попадание Зал славы баскетбола в 2023 году, сообщает ESPN.
Среди других известных претендентов можно выделить четырёхкратного чемпиона НБА французского разыгрывающего Тони Паркера. Также в список попала американо-российская баскетболистка Бекки Хэммон, выступавшая за такие российские команды, как: ЦСКА, «Надежда» Оренбург и «Спарта&K» Видное.
Ввод в Зал славы происходит посредством голосования, осуществляемого специальным комитетом, состоящим из 24 членов. Финалист должен получить минимум 18 голосов от комитета, чтобы стать членом Зала славы.
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