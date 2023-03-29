Сергей Базаревич прокомментировал свой уход из «Самары»

Российский специалист Сергей Базаревич прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Самары».

«Все судят по результату. Нет результата, на который мы рассчитывали, мы не попали а плей-офф — значит, сезон для нас не получился. У меня по объективным причинам не получилось сыграть в то, во что я всегда играл как тренер. Мы постоянно будто бежали за паровозом: поздно собрались, игроки по самым разным причинам поздно приезжали, потом им пришлось уехать — и всё это в период, когда мы закладывали базу…

И вновь повторюсь: было разочарование от излишних ожиданий. Это было видно в игре, это было присуще некоторым игрокам, нужно честно признать. Но, проигрывая, мы постоянно возвращались. И последняя игра — это вообще что-то невероятное: вернуться с «-20», снова упасть, опять вернуться, практически выиграть игру… Всё время чего-то не хватало. Местами мы играли так, как я хотел, местами — как я совсем не хотел. И столько матчей мы проиграли бросками на последних секундах… А выиграй мы ещё две игры — и сейчас были бы в совершенно другом состоянии и настроении. Но это спорт. И иногда здесь нужно ещё и везение. При всём этом мы практически до последнего тура боролись за попадание в плей-офф. Не каждому дебютанту Единой лиги ВТБ это удавалось. Мы были конкурентоспособны в сильнейшей лиге страны.

Мне кажется, у клуба есть большой потенциал в том, как выстраивать весь процесс и улучшить результат. Этот урок можно выучить, но можно и не выучить.

Мы обсудили все эти вопросы на встрече с руководством клуба и приняли решение, что моё сотрудничество с клубом прекращается. При этом расстаёмся мы в хороших отношениях, я благодарен за приглашение, которое получил в прошлом году, за возможность вернуться в Самару, где я когда-то уже успешно работал. Я благодарен игрокам, тренерскому штабу и всем сотрудникам клуба, вместе с которыми мы прошли этот сезон, благодарен болельщикам, которые поддерживали нас.

Я уже говорил об этом: главный результат сезона — возвращение большого баскетбола в Самару. Интерес к клубу за этот сезон заметно вырос. У Самары светлое баскетбольное будущее. Я в это верю и вам этого желаю!» — приводит слова Сергея Базаревича официальный сайт «Самары».