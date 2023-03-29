Кайл Кузма намерен отказаться от опции игрока и стать неограниченно свободным агентом
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Форвард «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма планирует отказаться от опции продления контракта и стать неограниченно свободным агентом, сообщает издание The Athletic.
В действующем контракте Кузмы есть опция игрока на $ 13 млн.
В нынешним сезоне регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Кайл Кузма принял участие в 64 матчах, в которых в среднем за игру набирал 21,2 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 3,7 результативной передачи.
Это самый результативный сезон для 27-летнего форварда в НБА. Ранее он также выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» на протяжении четырёх сезонов и перешёл в «Уизардс» в 2021 году.
«Вашингтон» располагается на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.
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