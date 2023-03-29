«Вашингтон» ведёт переговоры о продлении контракта с Порзингисом

«Вашингтон Уизардс» ведёт переговоры с латвийским форвардом Кристапсом Порзингисом о новом контракте, сообщает The Athletic.

Контракт Порзингиса истекает в конце текущего сезона, но в соглашении есть опция игрока на $ 36 млн. Максимальный контракт, который может получить Кристапс, — $ 180 млн за четыре года.

«Вашингтон» рассчитывает летом переподписать соглашения с Кристапсом Порзингисом и Кайлом Кузмой. Это приоритетная задача клуба на межсезонье.

Кристапс Порзингис в нынешнем сезоне принял участие в 65 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем за игру 23,2 очка, совершал 8,4 подбора и отдавал 2,7 результативной передачи.

На данный момент это самый результативный сезон для 27-летнего Порзингиса в НБА.