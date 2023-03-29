«Вашингтон» ведёт переговоры о продлении контракта с Порзингисом
Поделиться
«Вашингтон Уизардс» ведёт переговоры с латвийским форвардом Кристапсом Порзингисом о новом контракте, сообщает The Athletic.
Контракт Порзингиса истекает в конце текущего сезона, но в соглашении есть опция игрока на $ 36 млн. Максимальный контракт, который может получить Кристапс, — $ 180 млн за четыре года.
«Вашингтон» рассчитывает летом переподписать соглашения с Кристапсом Порзингисом и Кайлом Кузмой. Это приоритетная задача клуба на межсезонье.
Кристапс Порзингис в нынешнем сезоне принял участие в 65 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем за игру 23,2 очка, совершал 8,4 подбора и отдавал 2,7 результативной передачи.
На данный момент это самый результативный сезон для 27-летнего Порзингиса в НБА.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 марта 2023
-
21:51
-
21:02
-
20:53
-
19:34
-
18:54
-
18:14
-
17:30
-
17:12
-
16:35
-
15:59
-
15:08
-
14:39
-
14:07
-
13:40
-
12:57
-
12:18
-
11:34
-
11:19
-
10:38
-
09:51
-
09:40
-
09:26
-
07:47
-
07:45
-
07:26
-
06:50
-
05:10
-
03:43
- 28 марта 2023
-
23:30
-
22:13
-
21:54
-
21:14
-
20:25
-
18:49
-
18:40
Партнерский контент