«Реал» обыграл «Фенербахче» в Евролиге
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Мадридский «Реал» одержал победу в матче 31-го тура регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Фенербахче». Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 90:75.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джанан Муса, набравший 16 очков. По 11 очков набрали Адам Ханга и Венсан Пуарье.
В составе «Фенербахче» 17 очков набрал Найджел Хэйс. 12 очков на счету Ника Калатеса.
В следующем туре «Реал» сыграет на выезде с сербским «Партизаном». Встреча состоится 31 марта и начнётся в 21:30 мск. «Фенербахче» в 32-м туре регулярного чемпионата встретится с «Басконией». Матч пройдёт в Испании 31 марта, начало запланировано на 21:30 мск.
Евролига. Регулярный чемпионат. 31-й тур
29 марта 2023, среда. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
90 : 75
Фенербахче
Стамбул, Турция
Реал Мадрид: Муса - 16, Пуарье - 11, Ханга - 11, Хезонья - 10, Корнели - 9, Фернандес - 9, Ябуселе - 9, Дек - 6, Родригес - 5, Тавареш - 4, Абальде, Козёр
Фенербахче: Хэйс - 17, Калатес - 12, Гудурич - 10, Букер - 9, Биберович - 7, Джекири - 6, Дорси - 6, Мотли - 6, Эдвардс - 2, Адетокунбо, Бьелица, Хазер
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