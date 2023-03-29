«Реал» обыграл «Фенербахче» в Евролиге

Мадридский «Реал» одержал победу в матче 31-го тура регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Фенербахче». Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 90:75.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джанан Муса, набравший 16 очков. По 11 очков набрали Адам Ханга и Венсан Пуарье.

В составе «Фенербахче» 17 очков набрал Найджел Хэйс. 12 очков на счету Ника Калатеса.

В следующем туре «Реал» сыграет на выезде с сербским «Партизаном». Встреча состоится 31 марта и начнётся в 21:30 мск. «Фенербахче» в 32-м туре регулярного чемпионата встретится с «Басконией». Матч пройдёт в Испании 31 марта, начало запланировано на 21:30 мск.