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Дабл-дабл Дэвиса и 25 очков Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Чикаго»

Дабл-дабл Дэвиса и 25 очков Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Чикаго»
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В Чикаго (США) на «Юнайтед-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Чикаго Буллз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 121:110.

Самым результативным игроком у «Чикаго» стал центровой из Черногории Никола Вучевич, заработавший дабл-дабл: 29 очков, 12 подборов и шесть передач. Также стоит отметить американца Демара Дерозана, который набрал 22 очка, четыре подбора и пять передач.

Самым результативным у гостей стал 3-й номер американский центровой Энтони Дэвис. На его счету дабл-дабл: 38 очков, десять подборов и четыре передачи. Также нельзя не упомянуть американского форварда Леброна Джеймса, который заработал 25 очков, семь подборов и четыре передачи.

НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2023, четверг. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
110 : 121
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Чикаго Буллз: Вучевич - 29, Дерозан - 22, Уайт - 17, Лавин - 16, Досунму - 12, Джонс - 5, Карузо - 5, Терри - 2, Уильямс - 2, Беверли, Болл, Грин, Джонс, Драммонд, Льюис, Симонович, Тэйлор
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 38, Джеймс - 25, Ривз - 19, Расселл - 17, Вандербилт - 8, Шрёдер - 8, Хатимура - 6, Бамба, Бисли, Браун, Габриэль, Кристи, Пиппен Мл., Рид, Суидер, Уокер
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