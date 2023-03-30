Результаты всех матчей НБА 30 марта, турнирная таблица

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30 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно десять матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Индиана Пэйсерс» – «Милуоки Бакс» – 136:149

«Нью-Йорк Никс» – «Майами Хит» – 101:92

«Бруклин Нетс» – «Хьюстон Рокетс» – 123:114

«Филадельфия Сиксерс» – «Даллас Маверикс» – 116:108

«Оклахома-Сити Тандер» – «Детройт Пистонс» – 107:106

«Сан-Антонио Спёрс» – «Юта Джаз» – 117:128

«Мемфис Гриззлиз» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 132:141

«Чикаго Буллз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 110:121

«Финикс Санз» – «Миннесота Тимбервулвз» – 107:100

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Сакраменто Кингз» – 80:120

Таким образом, «Сакраменто» обыграл «Портленд» и гарантировал себе место в плей-офф впервые с 2006 года.