Турнирные расклады в НБА на 30 марта: кто выходит в плей-офф и сыграет в плей-ин

30 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 10 матчей.
Со стороны Западной конференции участие в плей-офф гарантировали следующие команды: «Денвер Наггетс», «Мемфис Гриззлиз» и «Сакраменто Кингз». На Востоке — «Милуоки Бакс», «Бостон Селтикс», «Филадельфия Сиксерс» и «Кливленд Кавальерс».
Математические шансы на попадание в плей-офф потеряли «Хьюстон Рокетс» (Запад), «Сан-Антонио Спёрс» (Запад), «Детройт Пистонс» (Восток) и «Шарлотт Хорнетс» (Восток).
Первые шесть клубов из каждой конференции получают прямую путёвку в плей-офф. Команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата 7-10 места, сыграют в турнире плей-ин, который начнётся в ночь с 11 на 12 апреля.
Расположение команд, имеющих в турнирной таблице одинаковое соотношение побед и поражений, зависит от результатов очных противостояний. Если и эти показатели равны, учитываются позиции команд в дивизионе.
Турнир плей-ин:
• Первая пара: 9-я команда — 10-я команда
• Вторая пара: 7-я команда — 8-я команда
Формат проведения турнира плей-ин: победитель первой пары сыграет с проигравшей командой из второй пары, после чего определится команда, которая окажется под 8-м посевом в плей-офф. Победитель второй пары выйдет напрямую в плей-офф под 7-м посевом.
Сетка плей-офф НБА в обеих конференциях
В 1/4 финала Востока и Запада встретятся:
• Первая пара: 1-й посев — 8-й посев
• Вторая пара: 4-й посев — 5-й посев
• Третья пара: 3-й посев — 6-й посев
• Четвёртая пара: 2-й посев — 7-й посев
В следующих стадиях между собой сыграют соседние пары, а в финале плей-офф НБА встретятся победители конференций.
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