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Расселл Уэстбрук и Диллон Брукс вступили в словесную перепалку во время матча. Видео

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук и форвард «Мемфис Гриззлиз» Диллон Брукс устроили небольшую перепалку во время очередного матча регулярного чемпионата. В ходе неё Уэстбрук несколько раз назвал оппонента «мусором».

Словесная перепалка Уэстбрука с Бруксом:

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне из-за штрафов и дисквалификаций Брукс потерял около $ 250 тысяч.

«Клипперс» одержали победу над «Гриззлиз» со счётом 141:132, а Уэстбрук обновил личный рекорд результативности в сезоне, набрав 36 очков.

«Клипперс» располагаются на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, одержав 41 победу в 77 матчах.