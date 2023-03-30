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Расселл Уэстбрук и Диллон Брукс вступили в словесную перепалку во время матча. Видео

Расселл Уэстбрук и Диллон Брукс вступили в словесную перепалку во время матча. Видео
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук и форвард «Мемфис Гриззлиз» Диллон Брукс устроили небольшую перепалку во время очередного матча регулярного чемпионата. В ходе неё Уэстбрук несколько раз назвал оппонента «мусором».

Словесная перепалка Уэстбрука с Бруксом:

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне из-за штрафов и дисквалификаций Брукс потерял около $ 250 тысяч.

«Клипперс» одержали победу над «Гриззлиз» со счётом 141:132, а Уэстбрук обновил личный рекорд результативности в сезоне, набрав 36 очков.

НБА - регулярный чемпионат
30 марта 2023, четверг. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
132 : 141
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Морант - 36, Брукс - 30, Альдама - 17, Тиллман - 16, Кеннард - 12, Родди - 8, Ларэвиа - 6, Чендлер - 4, Лофтон Мл. - 3, Адамс, Бейн, Джексон, Джонс, Кларк, Кончар, Уильямс, Уильямс Мл.
Лос-Анджелес Клипперс: Уэстбрук - 36, Ковингтон - 27, Хиланд - 20, Гордон - 14, Пауэлл - 13, Мэнн - 11, Зубац - 10, Пламли - 6, Батюм - 4, Бостон, Джордж, Диабате, Коффи, Леонард, Моррис, Мун, Престон

«Клипперс» располагаются на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, одержав 41 победу в 77 матчах.

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