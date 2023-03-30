Данило Николич: постараемся дать бой ЦСКА

Форвард «Автодора» Данило Николич поделился ожиданиями от первого матча четвертьфинала плей-офф Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА.

«Мы достигли своей цели, вышли в плей-офф, чего очень хотели. Сейчас у нас великолепная атмосфера в команде. Во встрече с ЦСКА, одной из сильнейших команд, мы, конечно же, будем стараться дать им бой. Знаем, что это совсем не просто, но мы будем готовы к матчу. Сделаем всё, что в наших силах, чтобы противостоять сопернику», — приводит слова Николича пресс-служба «Автодора».

В первых стадиях плей-офф Единой лиги ВТБ противостояния пройдут до трёх побед. Первый матч между ЦСКА и «Автодором» состоится 31 марта в Москве.

Напомним, ЦСКА в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ потерпел всего два поражения.