«Мы хорошо знаем, что они могут». Бранислав Вичентич — о первом матче «Автодора» и ЦСКА

Главный тренер саратовского «Автодора» Бранислав Вичентич поделился ожиданиями по поводу первого матча плей-офф Единой лиги ВТБ, где его команде будет противостоять московский ЦСКА. Первая встреча состоится в Москве завтра, 31 марта. Начало запланировано на 20:00 мск.

«ЦСКА — лучшая команда в Единой Лиге ВТБ и претенденты на чемпионство. Мы хорошо знаем, что они могут. Готовимся к играм настолько, насколько это в наших силах. Наша цель — играть в хороший баскетбол и наслаждаться моментом», — приводит слова Вичентича пресс-служба саратовской команды.

Напомним, «Автодор» занял второе место в группе «Б» по итогам второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Армейцы были первыми в группе «А».