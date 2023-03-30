«Мы хорошо знаем, что они могут». Бранислав Вичентич — о первом матче «Автодора» и ЦСКА
Поделиться
Главный тренер саратовского «Автодора» Бранислав Вичентич поделился ожиданиями по поводу первого матча плей-офф Единой лиги ВТБ, где его команде будет противостоять московский ЦСКА. Первая встреча состоится в Москве завтра, 31 марта. Начало запланировано на 20:00 мск.
«ЦСКА — лучшая команда в Единой Лиге ВТБ и претенденты на чемпионство. Мы хорошо знаем, что они могут. Готовимся к играм настолько, насколько это в наших силах. Наша цель — играть в хороший баскетбол и наслаждаться моментом», — приводит слова Вичентича пресс-служба саратовской команды.
Напомним, «Автодор» занял второе место в группе «Б» по итогам второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Армейцы были первыми в группе «А».
Материалы по теме
Комментарии
- 30 марта 2023
-
17:58
-
17:37
-
17:31
-
16:55
-
16:00
-
15:39
-
14:30
-
13:51
-
13:23
-
12:53
-
12:29
-
11:47
-
11:20
-
10:49
-
10:38
-
09:47
-
09:45
-
09:34
-
09:00
-
07:44
-
07:19
-
06:37
-
06:30
-
06:04
-
04:39
-
00:41
-
00:26
- 29 марта 2023
-
23:52
-
23:47
-
22:19
-
21:51
-
21:02
-
20:53
-
19:34
-
18:54
Партнерский контент