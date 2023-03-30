Генменеджер «Далласа» высказался о перспективах дуэта Дончича и Ирвинга

Генеральный менеджер «Даллас Маверикс» Нико Харрисон высказался о звёздном дуэте своей команды в лице Луки Дончича и Кайри Ирвинга. Ирвинг перешёл в «Даллас» в февраля этого года.
«Изначально мы ожидали, что к этому времени Кайри и Лука уже сыграются, так что пока наши ожидания оправдываются не в полной мере. Но у них просто не было возможности, чтобы наконец сыграться. Кайри выбывал, Лука выбывал. Однако они оба продолжают работать.
Их потенциал безграничен. Это как когда у тебя есть «Феррари» и Монстр-трак. Понимаете, о чём я? Это отличные машины, но они совершенно разные. При этом они могут дополнять друг друга. Они могут играть друг с другом. В лиге не так много игроков, которые были бы так хороши, как эти двое», — приводит слова Харрисона The Dallas Morning News.
Дончич приезжает на игру на шестиколёсном пикапе:
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