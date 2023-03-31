Болельщики «Локомотив-Кубань» около восьми часов стоят в пробке в Ростовской области

Болельщики «Локомотив-Кубань» попали в серьёзную пробку возле города Шахты в Ростовской области, сообщается в телеграм-канале Kub Mash.
Болельщики направлялись в Нижний Новгород на матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород».
Однако, из-за погодных условий болельщики «Локомотив-Кубань» около восьми часов стоят около города Шахты и не могут поехать дальше. Отмечается, у болельщиков есть еда и топливо, которого ориентировочно должно хватить до утра.
Напомним, 30 марта в Ростовской области выпал снег, из-за чего движение на дорогах стало затруднено. Отмечалось, что в области образовались пробки протяженностью 50 километров.
Напомним, согласно регламенту турнира, четвертьфинальные серии пройдут до трёх побед и завершатся не позднее 11 апреля.
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