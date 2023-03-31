Никола Йокич пропустил матч с «Нью-Орлеаном»
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Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич пропустил матч регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс». Сама игра между «Наггетс» и «Пеликанс» завершилась победой гостей со счётом 107:88. Встреча проходила в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена».
Йокич испытывает проблемы с икроножной мышцей. «Наггетс» приняли данное решение за час до игры. Для центрового «Денвера» эта игра стала уже девятой пропущенной в текущем сезоне. В позапрошлой игре с «Филадельфией Сиксерс» (116:111) Йокич оформил свой 29-й трипл-дабл в текущем сезоне.
После этой игры «Денвер Наггетс» продолжает занимать первое место в западной конференции НБА с процентом побед 0,680. Данное поражение стало 25-м в текущем сезоне.
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