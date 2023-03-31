ПБК МБА опубликовал промо-ролик перед стартом плей-офф. Видео

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Баскетболисты и тренеры ПБК МБА снялись в промо-ролике, посвящённому плей-офф к сезону-2022/2023. Ролик был снят в московском метро.

«Станция «Плей-офф», поезд дальше не идёт, просьба освободить вагоны», — говорится закадровым голосом.

Напомним, ПБК МБА в четвертьфинале плей-офф Единой лиги ВТБ сыграет с «Зенитом», первая игра пройдет 1 апреля в Санкт-Петербурге.

Московская Баскетбольная Ассоциация «Профессиональный Баскетбольный Клуб «МБА» (ПБК «МБА») учреждена Федерацией баскетбола г. Москвы 17 мая 2013 года.

ПБК «МБА» стал правопреемником баскетбольного клуба «Молодёжная Баскетбольная Ассоциация» (МБА), который впервые выступил в сезоне 2011/2012. В дебютном сезоне команда приняла участие в Детско-Юношеской Баскетбольной Лиге (ДЮБЛ) и заняла итоговое 5-е место. На следующий сезон клуб был заявлен для участия в женской Высшей лиге и ДЮБЛ.