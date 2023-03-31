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«Локомотив-Кубань» обыграл «Нижний Новгород» в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» обыграл «Нижний Новгород» в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ
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Краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл «Пари Нижний Новгород» из одноимённого города в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась победой гостей паркета со счётом 89:77.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Окаро Уайт, набравший 16 очков. 13 очков набрал Джейлен Бэрфорд. 11 баллов на счету Владислава Емченко. 10 очков набрал Андрей Мартюк.

В составе «Пари Нижний Новгород» 31 очко на счету Джермейна Лава. 15 очков набрал Евгений Бабурин. 12 баллов на счету Александра Чадова.

Второй матч четвертьфинальной серии между «Пари Нижний Новгород» и «Локомотивом-Кубань» состоится в Нижнем Новгороде 2 апреля. Начало матча — в 16:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ. 1/4 финала
31 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
81 : 93
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Пари Нижний Новгород: Лав-Робертс - 33, Бабурин - 15, Чадов - 12, Ребич - 8, Салаш - 6, Беленицкий - 4, Лютыч - 3, Ганькевич, Понкрашов, Синегубов, Стребков, Умрихин
Локомотив-Кубань: Уайт - 16, Бэрфорд - 15, Емченко - 13, Мартюк - 10, Узинский - 9, Акун-Пёрселл - 8, Хортон - 8, Щербенев - 7, Квитковских - 5, Ведищев - 2, Паунич, Сычков
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