«Локомотив-Кубань» обыграл «Нижний Новгород» в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ

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Краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл «Пари Нижний Новгород» из одноимённого города в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась победой гостей паркета со счётом 89:77.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Окаро Уайт, набравший 16 очков. 13 очков набрал Джейлен Бэрфорд. 11 баллов на счету Владислава Емченко. 10 очков набрал Андрей Мартюк.

В составе «Пари Нижний Новгород» 31 очко на счету Джермейна Лава. 15 очков набрал Евгений Бабурин. 12 баллов на счету Александра Чадова.

Второй матч четвертьфинальной серии между «Пари Нижний Новгород» и «Локомотивом-Кубань» состоится в Нижнем Новгороде 2 апреля. Начало матча — в 16:00 по московскому времени.