Игрок «Торонто» рассказал о влиянии спортивных ставок на игроков НБА

Форвард «Торонто Рэпторс» Крис Буше рассказал, как получил личное сообщение от болельщика, у которого не прошла ставка.

«Влияние ставок сложно назвать позитивными, потому что там есть все эти экспрессы и прочее. Однажды кто-то написал мне: «Сегодня я выбрал не того раба». Да, буквально так он мне и написал. Тогда я набрал пять очков в одном из матчей, а ему для ставки требовалось, чтобы я набрал десять очков», — приводит слова Криса Буше Clutch Point со ссылкой на YouTube-канал Yahoo Sports.

Крис Буше в нынешнем сезоне принял участие в 70 матчах регулярного чемпионата. 30-летний форвард набирает в среднем 9,4 очка, совершает 5,7 подбора и отдаёт 0,4 результативной передачи.

«Торонто» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.