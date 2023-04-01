Лучшие моменты первого матча 1/4 финала Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Автодор»

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31 марта на стадионе «Мегаспорт» в Москве прошёл первый четвертьфинальный матч Единой лиги ВТБ между ЦСКА и саратовским «Автодором». Встреча завершилась разгромной победой армейцев со счётом 103:68.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Автодора» Малик Ньюмэн, который набрал 18 очков. В составе победителей лучший результат показал Никола Милутинов с 16 очками. По 14 очков набрали также армеец Антон Астапкович и игрок «Автодора» Данило Николич.

Лучшие моменты матча ЦСКА — «Автодор»:

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Вторая игра четвертьфинала между ЦСКА и «Автодором» пройдёт также в Москве 2 апреля. Начнётся матч в 14:00 по московскому времени.

Напомним, ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата в нынешнем сезоне.