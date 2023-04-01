Главный тренер «Автодора» прокомментировал поражение от ЦСКА в первом матче 1/4 финала

Главный тренер «Автодора» Бранислав Вичентич прокомментировал поражение своих подопечных в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«С начала и до конца матча ЦСКА показывал, почему является главным фаворитом на победу в турнире. Мы не находили ответа на быстрые отрывы соперников, для нас стало огромной проблемой забрать мяч, даже когда удавалось отзащищаться. ЦСКА взял 18 подборов на нашем щите, это огромное количество. Против любой команды с такими показателями выиграть сложно. Ничего. Мы знали качество и силу ЦСКА. Хотели поиграть с удовольствием. Правда, когда проигрываешь «-35», удовольствия никакого нет. Надеюсь, через два дня будем лучше, покажем, зачем мы вышли в плей-офф», — приводит слова Вичентича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, встреча завершилась победой московской команды со счётом 103:68. ЦСКА повёл в серии — 1-0. Второй матч серии пройдёт в Москве 2 апреля.