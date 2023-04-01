Леброн заявил, что лишится синей галочки в «Твиттере» из-за нежелания платить за подписку

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что не планирует платить за подписку в «Твиттере» $ 5, так что вскоре лишится своей синей галочки, подтверждающей его медийный статус.

«Думаю, моя синяя галочка скоро исчезнет, потому что, если вы меня знаете, то понимаете, что я не собираюсь платить пять баксов», — написал в соцсетях Леброн Джеймс.

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, сумевшим заработать $ 1 млрд.

С тех пор как он был задрафтован в 2003 году, нынешний лидер «Лейкерс» заработал порядка $ 330 млн, получая официальный оклад, и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа.