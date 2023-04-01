«Нью-Йорк» обыграл «Кливленд», Брансон набрал 48, а Митчелл — 42
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В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 130:116.
Отличное выступление показал разыгрывающий гостей Джейлен Брансон. Он обновил свой рекорд по результативности за карьеру с 48-ю очками, к которым он также прибавил ещё девять результативных передач. Среди гостей также стоит выделить дабл-дабл центрового Митчелла Робинсона: 10 очков и 14 подборов.
Дуэль Брансону сегодня составил звёздный защитник «Кавальерс» Донован Митчелл. На его счету сегодня 42 очка, четыре подбора и четыре ассиста. Также хорошую игру показал разыгрывающий Дариус Гарлэнд: 20 очков и девять передач.
НБА - регулярный чемпионат
01 апреля 2023, суббота. 02:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
116 : 130
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 42, Гарлэнд - 20, ЛеВерт - 15, Мобли - 14, Осман - 14, Уэйд - 5, Лопес - 2, Рубио - 2, Стивенс - 2, Аллен, Грин, Дьяките, Меррилл, Мобли, Нето, Окоро, Уиндлер
Нью-Йорк Никс: Брансон - 48, Барретт - 14, Гримс - 14, Куикли - 14, Топпин - 12, Харт - 11, Робинсон - 10, Хартенштайн - 5, Макбрайд - 2, Вашингтон, Джеффрис, Килс, Роуз, Рэндл, Симс, Фурнье
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