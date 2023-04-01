«Нью-Йорк» обыграл «Кливленд», Брансон набрал 48, а Митчелл — 42

В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 130:116.

Отличное выступление показал разыгрывающий гостей Джейлен Брансон. Он обновил свой рекорд по результативности за карьеру с 48-ю очками, к которым он также прибавил ещё девять результативных передач. Среди гостей также стоит выделить дабл-дабл центрового Митчелла Робинсона: 10 очков и 14 подборов.

Дуэль Брансону сегодня составил звёздный защитник «Кавальерс» Донован Митчелл. На его счету сегодня 42 очка, четыре подбора и четыре ассиста. Также хорошую игру показал разыгрывающий Дариус Гарлэнд: 20 очков и девять передач.