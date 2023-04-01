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«Мемфис» одолел «Клипперс», Кавай Леонард не вышел на вторую половину

«Мемфис» одолел «Клипперс», Кавай Леонард не вышел на вторую половину
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В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 108:94.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Гриззлиз» Десмонд Бейн. На его счету сегодня 22 очка и девять результативных передач. Стоит отметить достижение форварда Джарена Джексона. Он обновил собственный рекорд франшизы по количеству блоков за один сезон. Теперь на его счету 180 блокшотов за 58 игр. В среднем он набирает 3,1 блокшот в нынешнем сезоне, являясь лидером по этому показателю во всей лиге.

Двукратный чемпион НБА Кавай Леонард не вышел на площадку во второй половину. Сообщается, что это не связано с травмой, а с тем, что команда из Лос-Анджелеса хочет подвести игрока в хорошем состоянии к сегодняшней игре против «Нью-Орлеан Пеликанс». Это будет первый раз, когда Кавай сыграет в матчах, идущих два дня подряд, с апреля 2021 года.

НБА - регулярный чемпионат
01 апреля 2023, суббота. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
108 : 94
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 22, Кеннард - 17, Тиллман - 14, Альдама - 13, Брукс - 12, Морант - 10, Джексон - 9, Джонс - 7, Родди - 4, Адамс, Кларк, Кончар, Ларэвиа, Лофтон Мл., Уильямс, Уильямс Мл., Чендлер
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 16, Зубац - 15, Гордон - 13, Леонард - 12, Хиланд - 10, Коффи - 8, Мун - 5, Мэнн - 5, Пламли - 4, Уэстбрук - 4, Ковингтон - 2, Батюм, Бостон, Джордж, Диабате, Моррис, Престон
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