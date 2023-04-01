«Мемфис» одолел «Клипперс», Кавай Леонард не вышел на вторую половину

В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 108:94.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Гриззлиз» Десмонд Бейн. На его счету сегодня 22 очка и девять результативных передач. Стоит отметить достижение форварда Джарена Джексона. Он обновил собственный рекорд франшизы по количеству блоков за один сезон. Теперь на его счету 180 блокшотов за 58 игр. В среднем он набирает 3,1 блокшот в нынешнем сезоне, являясь лидером по этому показателю во всей лиге.
Двукратный чемпион НБА Кавай Леонард не вышел на площадку во второй половину. Сообщается, что это не связано с травмой, а с тем, что команда из Лос-Анджелеса хочет подвести игрока в хорошем состоянии к сегодняшней игре против «Нью-Орлеан Пеликанс». Это будет первый раз, когда Кавай сыграет в матчах, идущих два дня подряд, с апреля 2021 года.
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