Журналист сообщил новые подробности о возможном возвращении Эндрю Уиггинса

Журналист Bleacher Report Джейсон Думас на своей странице в социальных сетях намекнул на то, что лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс может присоединиться к команде в ближайшее время.

«Мне сообщили, что Эндрю Уиггинс вернулся в Сан-Франциско. В последние недели его обычно не было в городе», — написал Думас.

Напомним, в прошлом месяце стало известно, что Уиггинс временно покинул команду по семейным обстоятельствам. Сообщалось, что баскетболист может не вернуться в строй в нынешнем сезоне. При этом, главный тренер «Уорриорз» Стив Керр утверждал, что Уиггинс тренировался каждый день с тех пор, как покинул коллектив.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Уиггинс принял участие в 37 матчах, набирая в среднем 17,1 очка, делая 5 подборов и 2,3 передачи.