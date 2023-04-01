Дэмьен Лиллард назвал MVP нынешнего сезона НБА

32-летний лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард назвал причину, по которой отдал бы награду самого ценного игрока (MVP) регулярного чемпионата НБА звёздному центровому «Филадельфии Сиксерс» Джоэлу Эмбииду, а не его главному конкуренту Николе Йокичу из «Денвера».

«Я думаю, это потому, что он был самым доминирующим игроком и вы не можете продолжать давать награду парню, который выигрывал её дважды подряд», — сказал Лиллард в эфире Dan Patrick Show.

Напомним, Йокич признавался самым ценным баскетболистом регулярки в двух предыдущих сезонах кряду.

В нынешнем регулярном чемпионате НБА Джоэл Эмбиид сыграл 63 матча, в которых набирал 33,0 очка, делал 10,2 подбора и 4,1 передачи в среднем за игру.