Леброн оценил выступление Энтони Дэвиса в матче с «Миннесотой»

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс», американский ветеран Леброн Джеймс прокомментировал выступление одноклубника Энтони Дэвиса в матче с «Миннесотой Тимбервулвз» (123:111), состоявшемся сегодня, 1 апреля.
Напомним, Дэвис стал самым результативным игроком встречи, записав на свой счёт 38 очков, 17 подборов и два блок-шота. Сам же Джеймс, в конце марта вернувшийся на площадку после травмы ахиллова сухожилия, оформил дабл-дабл.
«Ему нужно продолжать в том же духе. Просто продолжать. Он доминирует. И он доказал это сегодняшней игрой. Он знает, что нужно делать. Мы понадеялись на Энтони, и он привёл нас к результату», – сказал Джеймс в интервью Spectrum SportsNet.
Бронни Джеймс исполнил данк через своего брата в конкурсе по броскам сверху:
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