УНИКС обыграл «Парму-Пари» в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ
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Казанский УНИКС обыграл пермскую «Парму-Пари» в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет-холл» в Казани и завершилась победой хозяев паркета со счётом 101:76.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дэрил Мейкон, набравший 22 очка. 14 очков набрал Луи Лабери. Дабл-дабл из 13 очков и 12 подборов на счету Джалена Рэйнольдса.
В составе «Пармы-Пари» 15 очков на счету Айзеи Риза. 14 очков набрал Данила Походяев.
Второй матч четвертьфинальной серии между казанским УНИКСом и пермской «Пармой-Пари» состоится в Казани 3 апреля. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.
Напомним, действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит».
Единая лига ВТБ. 1/4 финала
01 апреля 2023, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
101 : 76
Парма-Пари
Пермь, Россия
УНИКС: Мэйкон - 22, Лабери - 14, Рейнольдс - 13, Димитриевич - 12, Хантер - 8, Найт - 7, М. Кулагин - 6, Воронцевич - 5, Зайцев - 5, Жбанов - 4, Одиноков - 3, Лазарев - 2
Парма-Пари: Риз - 15, Походяев - 14, Диме - 10, Роберсон - 10, Платунов - 8, Антипов - 5, Ботрайт - 5, Попов - 4, Онгвае - 3, Куров - 1, Шейко - 1, Будин
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