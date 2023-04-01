УНИКС обыграл «Парму-Пари» в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ

Казанский УНИКС обыграл пермскую «Парму-Пари» в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет-холл» в Казани и завершилась победой хозяев паркета со счётом 101:76.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дэрил Мейкон, набравший 22 очка. 14 очков набрал Луи Лабери. Дабл-дабл из 13 очков и 12 подборов на счету Джалена Рэйнольдса.

В составе «Пармы-Пари» 15 очков на счету Айзеи Риза. 14 очков набрал Данила Походяев.

Второй матч четвертьфинальной серии между казанским УНИКСом и пермской «Пармой-Пари» состоится в Казани 3 апреля. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Напомним, действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит».