Лучшие моменты первого матча 1/4 финала Единой лиги ВТБ УНИКС — «Парма-Пари»

1 апреля на стадионе «Баскет-холл» в Казани прошёл первый четвертьфинальный матч Единой лиги ВТБ между местным УНИКСом и пермской «Пармой-Пари».

Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 101:76.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дэрил Мейкон, набравший 22 очка. 14 очков набрал Луи Лабери. Дабл-дабл из 13 очков и 12 подборов на счету Джалена Рэйнольдса. В составе «Пармы-Пари» 15 очков на счету Айзеи Риза. 14 очков набрал Данила Походяев.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Второй матч четвертьфинальной серии между казанским УНИКСом и пермской «Пармой-Пари» состоится в Казани 3 апреля. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.