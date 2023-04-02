Результаты всех матчей НБА 2 апреля, турнирная таблица

2 апреля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно два матча.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Майами Хит» – «Даллас Маверикс» – 129:122

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 122:114

Одним из ярчайших выступлений дня стала игра звёздного словенского разыгрывающего «Маверикс» Луки Дончича. На его счету сегодня 42 очка, 10 подборов и восемь результативных передач. На площадке ему противостоял форвард «Хит» Джимми Батлер. В его активе 35 очков и 12 ассистов. Свой первый бэк-ту-бэк с апреля 2021 года провёл Кавай Леонард. Он набрал 40 очков, семь подборов и четыре передачи.

Благодаря победе над «Далласом» «Майами» сохраняет хорошие шансы побороться за шестую строчку Восточной конференции, которая позволит избежать игр плей-ин и попасть напрямую в плей-офф.