Сегодня, 2 апреля, пройдут очередные матчи плей-офф Единой лиги ВТБ. В этот день состоится две игры 1/4 финала. За право пройти в следующую стадию соревнований поборются ЦСКА и «Автодор» (счёт в серии 1-0), а также «Пари Нижний Новгород» и «Локомотив-Кубань» (0-1).

Расписание матчей плей-офф Единой лиги ВТБ 2 апреля:

ЦСКА — «Автодор» (начало матча – в 14:00 мск);

«Пари Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань» (начало матча – в 16:00 мск).

Согласно регламенту турнира четвертьфинальные серии будут проходить до трёх побед и завершатся не позднее 11 апреля.

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал московский ЦСКА, потерпевший лишь два поражения, которые пришлись на второй этап турнира. Действующим победителем соревнований является санкт-петербургский «Зенит», обыгравший ЦСКА в финальной серии прошлого сезона.