«Пари НН» — «Локомотив-Кубань»: во сколько матч плей-офф Единой лиги ВТБ, где смотреть

Сегодня, 2 апреля, в Нижнем Новгороде состоится второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между «Пари Нижний Новгород» и «Локомотивом-Кубань». Первая игра серии завершилась победой «Локомотивом» со счётом 93:81.
Игра начнётся в 16:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на стриминговом сервисе Okko и телеканале «Матч! Игра».
Напомним, согласно регламенту турнира четвертьфинальные серии будут проходить до трёх побед и завершатся не позднее 11 апреля.
Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал ЦСКА, потерпевший лишь два поражения, которые пришлись на второй этап турнира. Действующим чемпионом соревнований является санкт-петербургский «Зенит». «Пари Нижний Новгород» закончил регулярный чемпионат на четвёртом месте, а «Локомотив-Кубань» занял пятую строчку.
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