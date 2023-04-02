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«Пари НН» — «Локомотив-Кубань»: во сколько матч плей-офф Единой лиги ВТБ, где смотреть

«Пари НН» — «Локомотив-Кубань»: во сколько матч плей-офф Единой лиги ВТБ, где смотреть
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Сегодня, 2 апреля, в Нижнем Новгороде состоится второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между «Пари Нижний Новгород» и «Локомотивом-Кубань». Первая игра серии завершилась победой «Локомотивом» со счётом 93:81.

Игра начнётся в 16:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на стриминговом сервисе Okko и телеканале «Матч! Игра».

Единая лига ВТБ. 1/4 финала
02 апреля 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, согласно регламенту турнира четвертьфинальные серии будут проходить до трёх побед и завершатся не позднее 11 апреля.

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал ЦСКА, потерпевший лишь два поражения, которые пришлись на второй этап турнира. Действующим чемпионом соревнований является санкт-петербургский «Зенит». «Пари Нижний Новгород» закончил регулярный чемпионат на четвёртом месте, а «Локомотив-Кубань» занял пятую строчку.

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