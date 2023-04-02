Джимми Батлер высказался о победе «Майами» в матче с «Далласом»

Лёгкий форвард, один из лидеров «Майами Хит» Джимми Батлер прокомментировал выступление команды после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Даллас Маверикс» (129:122).

«Победа есть победа. Мне не нравится тот факт, что они попали более 60% своих бросков с игры. Но главное, мы наконец одержали победу», — приводит слова Батлера ESPN US.

В нынешнем сезоне 33-летний баскетболист принял участие в 62 матчах, набирая в среднем 22,8 очка, 5,9 подбора и 5,3 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 53?4, трёхочковых – 35.

«Майами Хит» занимает седьмое место в Восточной конференции с 41 победой при 37 поражениях. Следующую игру «Хит» проведут с «Детройт Пистонс» на выезде 5 апреля (2:00 мск).