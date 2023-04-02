Всё отдаляются и отдаляются от плей-офф. «Даллас» снова уступил с Дончичем и Ирвингом

Встретились финалисты обеих конференций прошлого розыгрыша плей-офф. «Даллас Маверикс» (37-40), которому чертовски необходимы победы, перед игровым днём гнездился на 11-й строчке Западной конференции: несколько побед отделяют подопечных Джейсона Кидда от зоны плей-ин. Тем временем с мотивацией «Майами Хит» (40-37) тоже можно без проблем определиться — команда вряд ли рискнёт закончить регулярный чемпионат на седьмом месте и приложит максимум усилий как минимум на шестой посев.
Первая половина
Баскетболисты «Далласа» бодро начали игру благодаря усилиям Тима Хардуэя-младшего, который при счёте 20:12 в пользу гостей уже имел три из трёх попаданий из-за дуги. Забавно, но Хардуэй-младший провёл лучший матч в сезоне против команды, за которую когда-то выступал его отец. На счету Тима 31 очко (11 из 15 с игры), шесть подборов и семь передач при показателе «плюс-минус» — «+10» — лучший в команде.
Тим Хардуэй-младший
Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images
После небольшого рывка «Маверикс» хозяева сразу перевели ход игры в свою пользу, сначала сравнявшись с оппонентом (22:22), а затем оформив четырёхочковое преимущество, после которого Джейсон Кидд был вынужден взять тайм-аут. Первая четверть ознаменовалась большим количеством выходов на линию штрафных — 12 на обе команды; и высокой результативностью — 57 очков (44:31).
Наверняка остались те, кто помнит совместное выступление Кевина Лава и Кайри Ирвинга за «Кливленд Кавальерс» и их чемпионство в 2016 году в серии с «Голден Стэйт Уорриорз»? Некогда партнёры по команде пересеклись на площадке «Американ Эйрлайнс-Арена»: Ирвинг без колебаний отметился набранными очками с сопротивлением Лава.
Кайри Ирвинг против Кевина Лава
Фото: кадр из трансляции
Тем не менее хозяева вплоть до конца первой половины удержали преимущество, созданное четвертью позже, не давая шансов «бродягам» сделать переломный рывок. Отставание сократилось. 76:64 — с таким счётом на табло игроки ушли на большой перерыв. Джимми Батлер остановился на отметке в 22 набранных очка, Лука Дончич — в 23. При этом Батлеру оставалось отдать три результативные передачи до дабл-дабла (спасибо Коди Зеллеру, вышедшему на замену травмированному центровому Бэму Адебайо).
Вторая половина
Оборона, оборона и ещё раз оборона: на старте второй половины встречи «Даллас», входящий в десятку худших команд по защитному рейтингу (116,5 — итоговое 23-е место в НБА), казалось, создал все условия для соперника, чтобы те смогли увеличить разрыв до 20+ очков. Подвёл единственный «большой», ответственный за «краску» при игре в обороне, Дуайт Пауэлл, заработав четвёртое персональное замечание.
К счастью для «Мэвс», досрочного завершения матча не предвиделось, «Хит» то и дело пытались повести «+15». Флоридцы позволяли гостям открываться и сокращать отставание до «-6», как это было в концовке третьей четверти, когда Тим Хардуэй-младший и Максимилиан Клебер попали по «трёшке» каждый. И всё же к заключительному 12-минутному отрезку появилась надежда, что «Даллас» сможет вытащить эту игру или хотя бы побороться в клатче, переведя встречу в овертайм.
Заключительная четверть стартовала с попаданий Кевина Лава, Кристиана Вуда, Калеба Мартина, Тайлера Хирроу и Гэйба Винсента. Последний в итоге сделал «+11». Очередной тайм-аут гостей, и снова интрига! «Даллас» сократил отставание до шести очков благодаря Луке Дончичу и Максимилиану Клеберу. И тут в нужный момент точку решил поставить Джимми Батлер: за 3:38 (121:115) до конца баскетболист становится автором пяти набранных очков, доведя таким образом до совершения вынужденных фолов соперником.
Джимми Батлер
Фото: Megan Briggs/Getty Images
Дончич получил травму?
Два момента, которые точно насторожили рядового поклонника техасской команды: Лука Дончич несколько раз изображал на лице наличие боли. Так, в конце первой четверти словенский защитник столкнулся с Кевином Лавом и, по всей видимости, испытал дискомфорт.
Повреждение Луки Дончича
Фото: Кадр из трансляции
А в третьей четверти Дончич схватился за руку после попытки совершить проход с лэй-апом в трёхсекундную зону «Хит». Или позволительная наигранность, чтобы в очередной раз привлечь внимание судей?
Повреждение Луки Дончича
Фото: Кадр из трансляции
Статистические наблюдения
1) Подборы в первой четверти. «Даллас» переигран в этом компоненте: всего шесть подборов в активе игроков, тем временем у «Майами» в два раза больше — 12;
2) Кайл Лоури на чужом щите собрал больше отскоков (2), чем все игроки «Маверикс» вместе взятые (1). Суммарно у «Хит» 10 подборов в нападении;
3) Кевин Лав сыграл лучший матч в составе флоридского коллектива. На счету тяжёлого форварда 18 очков (5 из 9), пять подборов и одна передача со скамейки запасных при 19 проведённых минутах. А ещё ряд полезных действий типа «чарджа»;
Кевин Лав
Фото: Nic Antaya/Getty Images
4) Джимми Батлер в клатче набрал пять очков. В сезоне у него 146 баллов в подобных ситуациях — это третий лучший показатель в текущем сезоне (в топ-2 входят Де’Аарон Фокс — 185; Демар Дерозан — 159). Несмотря на то что клатча в классическом понимании этого слова не было (ситуация, при которой разница очков не превышает пяти за пять минут до конца встречи), мы всё-таки учтём шестиочковую разницу. Более того, Батлер стал первым игроком в истории Ассоциации с 35+ очками, 12+ передачами при реализации бросков с игры 75 и выше за встречу;
5) 44 очка от «Майами» в первой четверти – это лучший показатель в нынешнем сезоне НБА для коллектива. Ранее 39 очков флоридцы набирали в матче с «Индианой Пэйсерс» 9 февраля);
6) «Маверикс» — 17-я команда с 2000 года (и пятая — в сезоне-2022/2023), которая потерпела поражение, реализуя все броски с 60% и выше.
Итог
Многострадальная игра в обороне от «Маверикс», но приемлемое нападение при обильном наличии потерь (14 против 8). Как говорится, титулы приносит защита, а атака лишь выигрывает матчи, что наглядно и было продемонстрировано. «Даллас» отдаляется от зоны плей-ин всё дальше и дальше… В последних семи играх «бродяги» проиграли шесть раз.
Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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