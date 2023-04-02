Брэндон Ингрэм: если вы хотите быть лучшим, то вы должны играть против лучших

Звёздный лёгкий форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Брэндон Ингрэм прокомментировал своё выступление после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Клипперс» (122:114).

«Если вы хотите быть лучшим, то вы должны играть против лучших и обыгрывать их. С этой мыслью я провёл всю встречу», — цитирует Ингрэма ESPN US.

Форвард закончил встречу с 36 очками, восемью передачами и четырьмя подборами. 25-летний Ингрэм провёл на площадке 39 минут и реализовал 13 бросков с игры из 23 попыток.

«Нью-Орлеан Пеликанс» занимает седьмое место в Западной конференции с 40 победами при 38 поражениях. Следующую игру «Пеликанс» проведут с «Сакраменто Кингз» на своей площадке 5 апреля (3:00 мск).