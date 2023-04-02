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«Локомотив-Кубань» выиграл у «Пари НН» во втором матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» выиграл у «Пари НН» во втором матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ
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Завершился матч 1/4 финала Единой лиги ВТБ, в котором «Пари Нижний Новгород» на своей площадке принимал «Локомотив-Кубань». Счёт встречи — 77:72 в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи стал Девон Акун-Пёрселл, который записал в свой актив 23 очка. В составе хозяев наилучшую результативность продемонстрировал Максим Салаш — 16 очков.

Счёт в серии стал 2-0 в пользу краснодарской команды. Следующая игра состоится 5 апреля. На этот раз хозяевами выступят подопечные Александра Секулича. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ. 1/4 финала
02 апреля 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
72 : 77
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Пари Нижний Новгород: Бабурин - 18, Салаш - 16, Лав-Робертс - 8, Чадов - 8, Ребич - 7, Лютыч - 6, Ганькевич - 5, Беленицкий - 2, Понкрашов - 2, Синегубов, Стребков, Умрихин
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 23, Бэрфорд - 18, Хортон - 8, Уайт - 7, Ведищев - 6, Емченко - 6, Узинский - 6, Щербенев - 2, Мартюк - 1, Квитковских, Паунич, Сычков
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