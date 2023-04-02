Кевин Гарнетт — о Бене Симмонсе: пусть определится со своим отношением к баскетболу

Чемпион НБА 2008 года, член Зала славы НБА Кевин Гарнетт обратился к разыгрывающему «Бруклин Нетс» Бену Симмонсу.

«Я желаю Бену Симмонсу найти свои корни. Пусть определится со своим отношением к баскетболу… Кармело Энтони, Демаркус Казинс и Дуайт Ховард ждут своего шанса», — сказал Гарнетт в эфире SHOWTIME Basketball.

Напомним, в конце февраля защитник «Бруклина» получил травму левого колена, а позднее у него было выявлено защемление нерва в спине. Ранее главный тренер «Бруклин Нетс» Жак Вон прокомментировал процесс восстановления Симмонса.

В нынешнем сезоне 26-летний баскетболист принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал 6,9 очка, делал 6,3 подбора и 6,1 передачи в среднем за игру.