Кевин Гарнетт — о Бене Симмонсе: пусть определится со своим отношением к баскетболу
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Чемпион НБА 2008 года, член Зала славы НБА Кевин Гарнетт обратился к разыгрывающему «Бруклин Нетс» Бену Симмонсу.
«Я желаю Бену Симмонсу найти свои корни. Пусть определится со своим отношением к баскетболу… Кармело Энтони, Демаркус Казинс и Дуайт Ховард ждут своего шанса», — сказал Гарнетт в эфире SHOWTIME Basketball.
Напомним, в конце февраля защитник «Бруклина» получил травму левого колена, а позднее у него было выявлено защемление нерва в спине. Ранее главный тренер «Бруклин Нетс» Жак Вон прокомментировал процесс восстановления Симмонса.
В нынешнем сезоне 26-летний баскетболист принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал 6,9 очка, делал 6,3 подбора и 6,1 передачи в среднем за игру.
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