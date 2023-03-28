Бен Симмонс пропустит остаток сезона-2022/2023

Разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Бен Симмонс больше не сыграет в текущем сезоне НБА. Об этом рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания.

«Бруклин Нетс» вывел из состава Бена Симмонса до конца сезона. По словам тренера «Нетс» Жака Вона, Симмонс начинает программу реабилитации после травмы спины», — написал Чарания на своей странице в социальной сети.

Напомним, в конце февраля защитник «Бруклина» получил травму левого колена, а позднее у него было выявлено защемление нерва в спине. Ранее главный тренер «Бруклин Нетс» Жак Вон прокомментировал процесс восстановления Симмонса.

В нынешнем сезоне 26-летний баскетболист принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал 6,9 очка, делал 6,3 подбора и 6,1 передачи в среднем за игру.